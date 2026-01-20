Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова

ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Беженец из Димитрова в ДНР Анатолий Старый рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского БПЛА, начиненного дробью, в результате которой погибла мирная жительница.

По его словам, после взрыва в доме начался пожар, затем произошел взрыв газового баллона. В результате сильные ранения получила жительница этого дома, которая скончалась от полученных травм спустя два дня.