Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 20.01.2026
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова - РИА Новости, 20.01.2026
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова
Беженец из Димитрова в ДНР Анатолий Старый рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского БПЛА, начиненного дробью, в результате которой погибла... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
владимир путин
димитров
донецкая народная республика
россия
димитров, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Беженец рассказал об атаках ВСУ дронами с дробью по жителям Димитрова

РИА Новости: ВСУ ударили по жителям Димитрова дронами, начиненными дробью

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Беженец из Димитрова в ДНР Анатолий Старый рассказал РИА Новости, как стал свидетелем атаки украинского БПЛА, начиненного дробью, в результате которой погибла мирная жительница.
Димитрове соседку у нас убило. Это то, что на глазах было. Проснулись от взрыва. Через дорогу дом дрон разбил. Второй дрон прилетел в соседний с нами дом, рядом, где мы спали. А потом третий дрон, который самолетный, одномоторный. Слышу крик, соседка кричит, Вову, мужа зовет. Это дрон, они еще начиненные были дробью... На некоторых частях (оставшихся фрагментов БПЛА написано – ред.) "сделано на Украине", – сказал Старый.
По его словам, после взрыва в доме начался пожар, затем произошел взрыв газового баллона. В результате сильные ранения получила жительница этого дома, которая скончалась от полученных травм спустя два дня.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
ВСУ использовали стариков в Красноармейске как живой щит, рассказал беженец
