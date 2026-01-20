Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей - РИА Новости, 20.01.2026
19:40 20.01.2026
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей - РИА Новости, 20.01.2026
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей
Интересы ребенка должны учитываться в приоритетном порядке при определении, с кем из родителей ему проживать, указал Верховный суд РФ. РИА Новости, 20.01.2026
общество
россия
ростовская область
россия
ростовская область
общество, россия, ростовская область
Общество, Россия, Ростовская область
Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей

ВС: желание ребенка должно учитываться при выборе места жительства после развода

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Интересы ребенка должны учитываться в приоритетном порядке при определении, с кем из родителей ему проживать, указал Верховный суд РФ.
В пресс-службе инстанции привели решение по иску бывших супругов из Ростовской области об определении места жительства их несовершеннолетнего сына.
Суд первой инстанции встал на сторону отца и установил, что ребёнок будет проживать с ним. Однако апелляция отменила это решение и обязала вернуть сына матери, указав, что отсутствуют исключительные обстоятельства, позволяющие их разлучать. Мнение самого ребёнка суд учитывать не стал, посчитав, что оно не соответствует его интересам. Кассация поддержала этот вывод.
Отец, как заявили в пресс-службе, обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. Он указал, что апелляционный суд не объяснил, почему проживание с матерью предпочтительнее, не дал оценки заключению органа опеки, допускавшему проживание сына с отцом, и не учёл, что ребёнок фактически постоянно находился с ним. Также заявитель отметил, что суд проигнорировал обязательное по закону мнение несовершеннолетнего, достигшего десятилетнего возраста, и выводы судебной психологической экспертизы, подтвердившие эмоциональную привязанность ребёнка к отцу и его осознанное желание жить с ним.
"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что формальное применение положений законодательства без анализа конкретных обстоятельств дела, психологического состояния и реальных интересов ребёнка является недопустимым", - отметили в пресс-службе.
Общество Россия Ростовская область
 
 
