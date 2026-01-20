Верховный суд разъяснил, с кем должен жить ребенок при разводе родителей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Интересы ребенка должны учитываться в приоритетном порядке при определении, с кем из родителей ему проживать, указал Верховный суд РФ.

Суд первой инстанции встал на сторону отца и установил, что ребёнок будет проживать с ним. Однако апелляция отменила это решение и обязала вернуть сына матери, указав, что отсутствуют исключительные обстоятельства, позволяющие их разлучать. Мнение самого ребёнка суд учитывать не стал, посчитав, что оно не соответствует его интересам. Кассация поддержала этот вывод.