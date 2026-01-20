ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", - говорится в сообщении ведомства.