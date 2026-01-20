https://ria.ru/20260120/vs-2068997539.html
ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах
ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах - РИА Новости, 20.01.2026
ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах
Вооруженные силы России нанесли поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158... РИА Новости, 20.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
2026
Новости
ВС России поразили командные пункты ВСУ в 158 районах
ВС РФ поразили командные пункты ВСУ и иностранных наемников в 158 районах