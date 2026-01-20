Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги
16:03 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/voronezh-2069072662.html
В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги
В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги
В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги
Инвалид-колясочник упал с обледеневшего пандуса многоэтажки в Воронеже и сломал обе ноги, следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:03:00+03:00
2026-01-20T16:03:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
воронежская область
россия
происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги

СК возбудил дело после падения инвалида с обледеневшего пандуса в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Инвалид-колясочник упал с обледеневшего пандуса многоэтажки в Воронеже и сломал обе ноги, следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.
Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что инвалид-колясочник ехал по обледеневшему пандусу, выпал из коляски и сломал обе ноги. Теперь мужчина оказался прикованным к постели, только в ещё более тяжелом состоянии, за ним будет ухаживать 80-летняя мать. Telegram-каналы со ссылкой на врачей сообщают, что кости мужчины будут срастаться вдвое дольше обычного.
"В социальных медиа размещены сведения о том, что в январе 2026 года инвалид-колясочник при передвижении по обледеневшему пандусу в многоквартирном доме, расположенном в Железнодорожном районе города Воронежа, упал, получив травму… Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, но по данным федерального СК, он не может посетить поликлинику, к которой прикреплён. "В поликлинике, к которой прикреплен мужчина, отсутствуют пандус и лифт, пригодный для эксплуатации маломобильными гражданами", — пояснили в СК РФ.
В пятницу прокуратура Воронежской области вынесла представление мэру Воронежа Сергею Петрину из-за многочисленных нарушений в сфере содержания дорожной и уличной инфраструктуры зимой. Были выявлены случаи ненадлежащей уборки снега и льда на пешеходных переходах, дорогах, тротуарах, остановках общественного транспорта, подходах к объектам социальной инфраструктуры.
ПроисшествияВоронежВоронежская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
