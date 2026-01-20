В Воронеже инвалид упал с обледеневшего пандуса и сломал обе ноги

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что инвалид-колясочник ехал по обледеневшему пандусу, выпал из коляски и сломал обе ноги. Теперь мужчина оказался прикованным к постели, только в ещё более тяжелом состоянии, за ним будет ухаживать 80-летняя мать. Telegram-каналы со ссылкой на врачей сообщают, что кости мужчины будут срастаться вдвое дольше обычного.