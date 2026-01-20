https://ria.ru/20260120/volodin-2069035189.html
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 20.01.2026
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин
Действия европейских стран на Украине вернулись к ним бумерангом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:10:00+03:00
2026-01-20T14:10:00+03:00
2026-01-20T14:10:00+03:00
украина
европа
франция
вячеслав володин
эммануэль макрон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069008880.html
украина
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, франция, вячеслав володин, эммануэль макрон, госдума рф
Украина, Европа, Франция, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин
Володин: действия ЕС на Украине вернулись европейским странам бумерангом