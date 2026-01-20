Рейтинг@Mail.ru
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 20.01.2026
14:10 20.01.2026
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 20.01.2026
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин
Действия европейских стран на Украине вернулись к ним бумерангом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2026
Действия Европы на Украине вернулись к ней бумерангом, заявил Володин

Володин: действия ЕС на Украине вернулись европейским странам бумерангом

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Действия европейских стран на Украине вернулись к ним бумерангом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Бумерангом Европе все вернулось. Все то, что они незаконно делали на Украине, - переворот, затем войну там разожгли, - сейчас все проблемы пришли к ним", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, дальше будет еще больше и хуже, потому что президент Франции Эммануэль Макрон и его "сподвижники" к ничему хорошему европейские государства не приведут.
США, Украине и Европе хорошо известно, чего хочет Россия, заявил Песков
Вчера, 12:58
 
