Володин поддержал идею ограничить число банковских счетов для мигрантов - РИА Новости, 20.01.2026
13:12 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/volodin-2069012242.html
Володин поддержал идею ограничить число банковских счетов для мигрантов
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал и поручил проработать предложение по установлению лимита по количеству банковских счетов для мигрантов.
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в ходе выступления в Госдуме предложил ряд инициатив по противодействию деятельности дропперов в РФ. В частности, он предложил ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие организаторам схем с дропами, установить ограничение счетов для мигрантов - "один мигрант - один банк", привязать ИИН к банковским счетам. Кроме того, парламентарий предложил открывать банковские счета мигрантам только по загранпаспортам.
"Уважаемые коллеги, прозвучали совершенно конкретные предложения, причем проработанные и, как мы можем уже оценить, исходя из представленных материалов, подготовлены практически для того, чтобы дальше их реализовать в виде проектов законов. Если вы не будете возражать, давайте мы предложения поддержим Лугового и, в рамках, либо межфракционной группы, как лучше и эффективнее, так давайте решим, либо посмотреть, исходя из профильности в рамках комитетов, давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
