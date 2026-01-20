Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 20.01.2026
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили пункт управления украинских беспилотников в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2026
Поражение пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БпЛА «Герань» в районе населенного пункта Шатрище Сумском области.
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области

Минобороны показало кадры поражения пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили пункт управления украинских беспилотников в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта управления БПЛА. На нём видно, как вокруг пункта ходят украинские военнослужащие. Также показаны взрывы, видны разрушения и пожар, а также бегущие из пункта военные.
Как указано в описании к видео, пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, который поразили специалисты войск беспилотных систем ВС РФ, находился в районе населенного пункта Шатрище в Сумской области.
