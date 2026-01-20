https://ria.ru/20260120/voennye-2068949456.html
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2026
ВС России поразили украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили пункт управления украинских беспилотников в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2026
Поражение пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БпЛА «Герань» в районе населенного пункта Шатрище Сумском области.
