В России могут ужесточить экзамен на водительские права

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественное обсуждение проекта, ужесточающего порядок сдачи в РФ экзаменов на водительские права, завершен, указано в истории движения проекта, опубликованного на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.
Отмечается, что общественное обсуждение проекта окончено.
Ранее МВД РФ предложило сдавать экзамены на право управления транспортом без предоставления медицинского заключения при наличии сведений о здоровье кандидата в водители в реестре документов ЕГИСЗ. Также министерство предложило проводить практический экзамен на право управления транспортом в течение (но не позднее) 60 дней с момента сдачи теории. Сейчас данный срок составляет 6 месяцев.
Кроме того, в целях исключения случаев использования экзаменуемыми различных средств связи в МВД предложили ввести основание для аннулирования результатов экзаменов и установить дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов.
25 февраля 2025, 18:19