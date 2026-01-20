Рейтинг@Mail.ru
В России могут ужесточить экзамен на водительские права - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/voditeli-2069019749.html
В России могут ужесточить экзамен на водительские права
В России могут ужесточить экзамен на водительские права - РИА Новости, 20.01.2026
В России могут ужесточить экзамен на водительские права
Общественное обсуждение проекта, ужесточающего порядок сдачи в РФ экзаменов на водительские права, завершен, указано в истории движения проекта, опубликованного РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:27:00+03:00
2026-01-20T13:27:00+03:00
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513730_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_674a430be16aacdeba772f5cd0b5c6d5.jpg
https://ria.ru/20250225/spravka-1827291911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601513730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9632c72f773f979620df8443c9c56e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто
Россия, Авто
В России могут ужесточить экзамен на водительские права

В России могут ужесточить порядок сдачи экзамена на водительские права

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача практического экзамена
Сдача практического экзамена - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сдача практического экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественное обсуждение проекта, ужесточающего порядок сдачи в РФ экзаменов на водительские права, завершен, указано в истории движения проекта, опубликованного на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.
Отмечается, что общественное обсуждение проекта окончено.
Ранее МВД РФ предложило сдавать экзамены на право управления транспортом без предоставления медицинского заключения при наличии сведений о здоровье кандидата в водители в реестре документов ЕГИСЗ. Также министерство предложило проводить практический экзамен на право управления транспортом в течение (но не позднее) 60 дней с момента сдачи теории. Сейчас данный срок составляет 6 месяцев.
Кроме того, в целях исключения случаев использования экзаменуемыми различных средств связи в МВД предложили ввести основание для аннулирования результатов экзаменов и установить дополнительный срок, по истечении которого кандидат в водители может быть допущен к пересдаче экзаменов.
Врач подписывает медицинское заключение после осмотра водителя - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Оформление медицинской справки для водителей: порядок, сроки, стоимость
25 февраля 2025, 18:19
 
РоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала