Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт
17:08 20.01.2026
Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт
Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт - РИА Новости, 20.01.2026
Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт
Власти Молдавии, опасаясь протестов, ввели специальные надбавки для сотрудников МВД, Национального антикоррупционного центра и Центра управления кризисами на... РИА Новости, 20.01.2026
молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Власти Молдавии ввели спецнадбавки для силовиков, сообщил эксперт

Политолог Лисневский: власти Молдавии ввели спецнадбавки для сотрудников МВД

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии, опасаясь протестов, ввели специальные надбавки для сотрудников МВД, Национального антикоррупционного центра и Центра управления кризисами на общую сумму 17 миллионов долларов, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Сотрудникам МВД, НЦБК и Центра управления кризисами выплатят спецнадбавки примерно на 293,4 миллиона леев (17 миллионов долларов - ред.) в год. Когда государство в период кризиса повышает выплаты тем, кто отвечает за контроль, информационное управление и силовую реакцию, это всегда считывается одинаково: как подготовка к конфликту с обществом", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, когда государство начинает не защищать общество, а спорить с ним - и в итоге наступает конфликт. Итог, по его словам, почти всегда одинаковый: падение доверия, рост агрессии, эмиграция профессионалов, расширение теневой экономики, саботаж реформ.
"Парадокс в том, что полицейское государство всегда слабое государство, потому что держится не на доверии, а на страхе. А чувство безопасности - это не страх. Когда государство усиливает контроль быстрее, чем справедливость, оно не повышает безопасность - оно повышает тревогу", - подчеркнул политолог.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
