ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта
10:18 20.01.2026 (обновлено: 12:26 20.01.2026)
ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта
происшествия
кисловодск
ставрополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
2026
происшествия, кисловодск, ставрополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кисловодск, Ставрополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ФСБ показала ликвидацию жителя Кисловодска, причастного к подготовке по указанию украинских спецслужб теракта против военнослужащего в Ставрополе.
На опубликованных кадрах, снятых с помощью камеры ночного видения с беспилотника, видно, как злоумышленник выходит из машины и пытается скрыться. За ним приезжают оперативники на служебной машине и разбредаются по лесу. Террорист пытается в них стрелять. Ответным огнём его уничтожают.
Кроме того, показало тело террориста и найденные у него вещи, в том числе граната и пистолет.
Ранее ФСБ сообщила, что при попытке задержания был ликвидирован россиянин, причастный к предотвращённому в декабре 2025 года в Ставрополе теракту против военного. Ранее этот житель Кисловодска по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство, которое забрала другая террористка и в декабре попыталась заминировать автомобиль на автостоянке у воинской части.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
