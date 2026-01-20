ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. ФСБ показала ликвидацию жителя Кисловодска, причастного к подготовке по указанию украинских спецслужб теракта против военнослужащего в Ставрополе.

На опубликованных кадрах, снятых с помощью камеры ночного видения с беспилотника, видно, как злоумышленник выходит из машины и пытается скрыться. За ним приезжают оперативники на служебной машине и разбредаются по лесу. Террорист пытается в них стрелять. Ответным огнём его уничтожают.