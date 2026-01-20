https://ria.ru/20260120/video-2068963351.html
ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта
ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта - РИА Новости, 20.01.2026
ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта
ФСБ показала ликвидацию жителя Кисловодска, причастного к подготовке по указанию украинских спецслужб теракта против военнослужащего в Ставрополе. РИА Новости, 20.01.2026
Ликвидация жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб
ФСБ показала ликвидацию жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб
