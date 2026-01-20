Рейтинг@Mail.ru
В планетарии объяснили наступление астрономической весны позже календарной - РИА Новости, 20.01.2026
04:33 20.01.2026
В планетарии объяснили наступление астрономической весны позже календарной
Астрономические времена года наступают после календарных, потому что их отсчет основан на небесных событиях, а не на удобстве, именно поэтому астрономическая...
2026
Земля, Московский планетарий
В планетарии объяснили наступление астрономической весны позже календарной

Весна в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Астрономические времена года наступают после календарных, потому что их отсчет основан на небесных событиях, а не на удобстве, именно поэтому астрономическая весна наступит почти на три недели позже календарной, рассказали РИА Новости в Московском планетарии.
Ранее в планетарии сообщили РИА Новости, что астрономическая весна наступит в 2026 году вечером 20 марта по московскому времени.
"Астрономические и календарные времена года отличаются из‑за разных принципов отсчета - один основан на реальных небесных событиях, другой - на условном делении года в календаре", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что астрономические сезоны меняются в точные моменты, привязанные к реальному положению Земли на орбите. Астрономические времена года определяются моментами солнцестояний и равноденствий, то есть такими точками, когда центр Солнца проходит через особые положения на небесной сфере.
"Календарные сезоны - удобная условность для повседневной жизни. Это упрощенное деление года на четыре сезона по три месяца. Такое деление удобно для быта и статистики, но не отражает реальных астрономических событий. Именно поэтому между ними есть сдвиг в несколько недель", - добавил он.
