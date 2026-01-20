Северной территории Австралии угрожает нашествие одичавших верблюдов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти австралийского региона Северная территория, страдающего от нашествия одичавших верблюдов, обратились к правительству страны за помощью, сообщает телеканал ABC.
"Правительство Северной территории призывает федеральные власти оказать поддержку в борьбе с сотнями одичавших верблюдов, которые сеют хаос в отдаленных населенных пунктах, повреждая водопроводные трубы и заборы в поисках воды", - говорится в сообщении.
Министр земель, планирования и окружающей среды Северной территории Джош Бургойн заявил, что из-за длящейся полгода засухи стада верблюдов в последние недели приходят в населенные пункты.
"Эти верблюды приходят, повреждают заборы и даже выкапывают водопроводные трубы вокруг местных домов", - сказал он, отметив, что из-за этого жители остаются без воды в 40-градусную жару.
По словам Бургойна, верблюды могут быть достаточно агрессивны и власти региона будут добиваться поддержки от федерального правительства, чтобы сократить популяцию диких животных "до приемлемого уровня". Он также отметил, что 2007-2008 годах уже проводилась операция по истреблению верблюдов.
"У нас есть необходимые знания в этом вопросе, но сейчас нам нужно финансирование, чтобы достичь этой цели", - сказал он.
Чиновник отметил, что правительство Северной территории пытается восстановить водоснабжение в пострадавших домах.
"Тем временем, в отдаленных населенных пунктах по-прежнему бродят стада верблюдов в несколько сотен голов и сеют хаос", - сказал он.
Как сообщает ABC, верблюды впервые были завезены в Австралию в 1840-х годах, они использовались для исследования континента и в качестве рабочего скота. Сейчас в стране насчитывается от 300 тысяч до 1 миллиона диких верблюдов. С 2009 по 2013 год в Австралии была проведена масштабная кампания по сокращению популяции диких верблюдов, она обошлась в 19 миллионов долларов, а ее результатом стало уничтожение 160 тысяч животных.
