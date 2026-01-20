"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новые инструкции, разосланные "Европейской народной партии" (ЕНП) в Европарламенте, нацелены на подготовку к ядерной войне, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Facebook*.
"Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии", — написал он.
"Мы видим это иначе. Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны! Венгерский народ хочет мира!", — подчеркнул представитель правительства.
В прошлую субботу Европейская народная партия опубликовала рекомендации по безопасности для жителей Евросоюза, которые включают в себя меры по оказанию первой помощи, осуществлению эвакуации гражданского населения и борьбе с дезинформацией.
Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, но Венгрия должна постараться избежать участия в ней. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.
