Рейтинг@Mail.ru
"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/vengriya-2068919410.html
"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны
"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны - РИА Новости, 20.01.2026
"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны
Новые инструкции, разосланные "Европейской народной партии" (ЕНП) в Европарламенте, нацелены на подготовку к ядерной войне, заявил представитель правительства... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T01:18:00+03:00
2026-01-20T01:18:00+03:00
в мире
венгрия
россия
европа
золтан ковач
виктор орбан
владимир путин
европейская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260119/vengriya-2068909510.html
https://ria.ru/20260117/orban-2068522358.html
https://ria.ru/20260116/sijjarto-2068345140.html
венгрия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, европа, золтан ковач, виктор орбан, владимир путин, европейская народная партия, европарламент, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Золтан Ковач, Виктор Орбан, Владимир Путин, Европейская народная партия, Европарламент, Facebook
"Публично озвучены": в Венгрии предупредили об угрозе ядерной войны

Ковач: инструкции, разосланные ЕНП, нацелены на подготовку к ядерной войне

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новые инструкции, разосланные "Европейской народной партии" (ЕНП) в Европарламенте, нацелены на подготовку к ядерной войне, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети Facebook*.
"Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли у вас в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией Европейской народной партии", — написал он.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Венгрия останется надежным партнером России, Китая и США, заявил Орбан
Вчера, 22:36
По словам Ковача, данный посыл означает, что Брюссель готовится не к миру, а к "резкому, даже ядерному сценарию".
"Мы видим это иначе. Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны! Венгерский народ хочет мира!", — подчеркнул представитель правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Орбан оценил отношения России и Венгрии
17 января, 17:29
В прошлую субботу Европейская народная партия опубликовала рекомендации по безопасности для жителей Евросоюза, которые включают в себя меры по оказанию первой помощи, осуществлению эвакуации гражданского населения и борьбе с дезинформацией.

Премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, но Венгрия должна постараться избежать участия в ней. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Москва готова прямо сейчас.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Сийярто предостерег европейских послов от вмешательства в выборы в Венгрии
16 января, 16:16
 
В миреВенгрияРоссияЕвропаЗолтан КовачВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвропейская народная партияЕвропарламентFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала