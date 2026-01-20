Рейтинг@Mail.ru
09:52 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе

Politico: Украине приходится прилагать усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberМеждународный экономический форум в Давосе
Международный экономический форум в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинской делегации приходится прилагать огромные усилия на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы удержать внимание делегатов, поглощенных кризисом трансатлантического сотрудничества, сообщает газета Politico.
"Украинским чиновникам приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов, поскольку европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических отношений", - говорится в материале издания.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: лидеры ЕС избавляются от материалов по Украине перед форумом в Давосе
19 января, 10:38
 
В миреДавосPoliticoУкраина
 
 
