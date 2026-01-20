https://ria.ru/20260120/vef-2068955460.html
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
Украинской делегации приходится прилагать огромные усилия на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы удержать внимание делегатов, поглощенных кризисом... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T09:52:00+03:00
2026-01-20T09:52:00+03:00
2026-01-20T09:52:00+03:00
в мире
давос
politico
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068824484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db2d992740b41c2f6b72035e8090f505.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosoyuz-2068715479.html
давос
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068824484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b35bfc6323d997dca3c23deb1b297c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, politico, украина
В мире, Давос, Politico, Украина
СМИ: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе
Politico: Украине приходится прилагать усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе