Украинцы продают символику СС в интернете

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Украине в интернете свободно продаются кители и фуражки с символикой СС, а также другая форма и атрибутика преступной нацистской организации, выяснило РИА Новости.

В 1946 году Международный военный трибунал в Нюрнберге признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии. Однако на популярном украинском сайте объявлений множество предложений с формой и атрибутикой СС.

За 11 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) можно приобрести форму штандартенфюрера (полковника) – китель, фуражку с атрибутикой эсэсовских войск - "Мертвой головой". "Форма штандартенфюрера, плечи 50, рукав 63, фуражка 58. Дополнительные фото с наградами в "личку", - пишет пользователь "miloslawskiy12345678".

Пользователь "Александра" из Запорожской области продает чуть более чем за 7 тысяч гривен (12 530 рублей) полевую форму с атрибутикой преступной организации в виде двух рун "SS".

Кольцо "Мертвая голова" - персональный наградной знак СС - стоит 3,5 тысячи гривен (6 265 рублей). Кольцо не являлось государственной наградой, выдавалось лично Генрихом Гиммлером членам организации. Его вручение, как правило, было приурочено к присвоению очередного звания офицером нацистской Германии

Около 2,6 тысячи гривен (4 654 рубля) предлагается заплатить за ременные пряжки СС с надписью "Gott Mit Uns" ("Бог с нами").