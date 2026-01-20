Рейтинг@Mail.ru
Украинцы продают символику СС в интернете - РИА Новости, 20.01.2026
03:35 20.01.2026
Украинцы продают символику СС в интернете
На Украине в интернете свободно продаются кители и фуражки с символикой СС, а также другая форма и атрибутика преступной нацистской организации, выяснило РИА... РИА Новости, 20.01.2026
германия
нюрнберг
запорожская область
генрих гиммлер
германия, нюрнберг, запорожская область, генрих гиммлер
Германия, Нюрнберг, Запорожская область, Генрих Гиммлер
Украинцы продают символику СС в интернете

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Украине в интернете свободно продаются кители и фуражки с символикой СС, а также другая форма и атрибутика преступной нацистской организации, выяснило РИА Новости.
В 1946 году Международный военный трибунал в Нюрнберге признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии. Однако на популярном украинском сайте объявлений множество предложений с формой и атрибутикой СС.
За 11 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) можно приобрести форму штандартенфюрера (полковника) – китель, фуражку с атрибутикой эсэсовских войск - "Мертвой головой". "Форма штандартенфюрера, плечи 50, рукав 63, фуражка 58. Дополнительные фото с наградами в "личку", - пишет пользователь "miloslawskiy12345678".
Пользователь "Александра" из Запорожской области продает чуть более чем за 7 тысяч гривен (12 530 рублей) полевую форму с атрибутикой преступной организации в виде двух рун "SS".
Кольцо "Мертвая голова" - персональный наградной знак СС - стоит 3,5 тысячи гривен (6 265 рублей). Кольцо не являлось государственной наградой, выдавалось лично Генрихом Гиммлером членам организации. Его вручение, как правило, было приурочено к присвоению очередного звания офицером нацистской Германии.
Около 2,6 тысячи гривен (4 654 рубля) предлагается заплатить за ременные пряжки СС с надписью "Gott Mit Uns" ("Бог с нами").
Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 год, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
ГерманияНюрнбергЗапорожская областьГенрих Гиммлер
 
 
