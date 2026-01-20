https://ria.ru/20260120/ukraina-2069180216.html
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии - РИА Новости, 20.01.2026
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии
Военнообязанных в Белоцерковском районном военкомате в Киевской области держат в антисанитарных условиях, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:25:00+03:00
2026-01-20T23:25:00+03:00
2026-01-20T23:25:00+03:00
в мире
украина
киевская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920744669_0:87:895:590_1920x0_80_0_0_12bc2966b0ca4f6e9f1769069dfa930f.jpg
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069134780.html
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068660291.html
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920744669_0:3:895:674_1920x0_80_0_0_0cd623afa9add8a0ba97215eb087ed04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии
Лубинец заявил об антисанитарных условиях в Белоцерковском ТЦК
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Военнообязанных в Белоцерковском районном военкомате в Киевской области держат в антисанитарных условиях, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Антисанитария, отсутствие нормальных спальных мест, элементарных условий для гигиены - все это "условия", в которых держат военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.)", - написал Лубинец
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что время на устранение недостатков у военкомата было – в начале декабря представители офиса омбудсмена были в учреждении и зафиксировали нарушения.
"Офис омбудсмена делает свою работу: фиксирует нарушения, отправляет официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ - молчание и бездействие… Направил письма в командование сухопутных войск ВСУ
и Киевской областной военной администрации. Требую немедленного и реального реагирования", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.