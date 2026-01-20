Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069180216.html
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии - РИА Новости, 20.01.2026
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии
Военнообязанных в Белоцерковском районном военкомате в Киевской области держат в антисанитарных условиях, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:25:00+03:00
2026-01-20T23:25:00+03:00
в мире
украина
киевская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920744669_0:87:895:590_1920x0_80_0_0_12bc2966b0ca4f6e9f1769069dfa930f.jpg
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069134780.html
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068660291.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920744669_0:3:895:674_1920x0_80_0_0_0cd623afa9add8a0ba97215eb087ed04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Омбудсмен Рады обвинил военкомат в антисанитарии

Лубинец заявил об антисанитарных условиях в Белоцерковском ТЦК

CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) / Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) /
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Военнообязанных в Белоцерковском районном военкомате в Киевской области держат в антисанитарных условиях, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Антисанитария, отсутствие нормальных спальных мест, элементарных условий для гигиены - все это "условия", в которых держат военнообязанных в Белоцерковском районном ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Кадр видео принудительной мобилизации в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
Вчера, 18:55
Он отметил, что время на устранение недостатков у военкомата было – в начале декабря представители офиса омбудсмена были в учреждении и зафиксировали нарушения.
"Офис омбудсмена делает свою работу: фиксирует нарушения, отправляет официальные письма, дает время на устранение пробелов. В ответ - молчание и бездействие… Направил письма в командование сухопутных войск ВСУ и Киевской областной военной администрации. Требую немедленного и реального реагирования", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Артем Дмитрук - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Депутат Рады рассказал о плохих условиях содержания мобилизованных
18 января, 22:43
 
В миреУкраинаКиевская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала