Трамп сообщил, что продолжает попытки добиться украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает попытки добиться урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:16:00+03:00
2026-01-20T23:16:00+03:00
2026-01-20T23:22:00+03:00
