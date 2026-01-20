https://ria.ru/20260120/ukraina-2069164331.html
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений - РИА Новости, 20.01.2026
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений
Белый дом включил посреднические усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине в список его достижений на посту за прошедший год. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:32:00+03:00
2026-01-20T21:32:00+03:00
2026-01-20T21:32:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58fd4e0f9b2c4e52ed4b2a270eb89f87.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069008880.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e712105300a43a530aa7eb909f76090a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список достижений за год