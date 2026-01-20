Рейтинг@Mail.ru
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений - РИА Новости, 20.01.2026
21:32 20.01.2026
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений - РИА Новости, 20.01.2026
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений
Белый дом включил посреднические усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине в список его достижений на посту за прошедший год. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список его достижений

Белый дом включил усилия Трампа по Украине в список достижений за год

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Белый дом включил посреднические усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине в список его достижений на посту за прошедший год.
"Создан поддерживаемый США механизм урегулирования войны между Украиной и Россией, предусматривающий выполнимые параметры прекращения огня и стимулы для послевоенного восстановления", - говорится в документе.
Вторым достижением, где упоминается Россия, указано подписанное соглашение с Канадой и Финляндией о постройке ледоколов для противодействия влиянию России в Арктике.
Документ называется "365 побед за 365 дней: возвращение президента Трампа знаменует собой новую эру успеха и процветания" и состоит из 365 пунктов.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
США, Украине и Европе хорошо известно, чего хочет Россия, заявил Песков
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
