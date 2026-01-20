Рейтинг@Mail.ru
Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069163975.html
Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией
Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по урегулированию конфликта. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T21:29:00+03:00
2026-01-20T21:29:00+03:00
в мире
россия
давос
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
https://ria.ru/20260120/es-2069032914.html
россия
давос
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, давос, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Давос, Украина, Владимир Зеленский
Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией

Буданов признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках урегулирования

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по урегулированию конфликта.
"Мы не можем просто выкинуть ее из этого процесса. Мы пробовали, видите, не вышло ... Мы должны с ними взаимодействовать", - сказал Буданов* на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ЕС продолжит сотрудничать с США по Украине, заявила Фон дер Ляйен
Вчера, 14:05
 
В миреРоссияДавосУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала