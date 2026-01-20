https://ria.ru/20260120/ukraina-2069163975.html
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по урегулированию конфликта. РИА Новости, 20.01.2026
