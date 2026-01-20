Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали бразильского наемника, сообщает Globo - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине ликвидировали бразильского наемника, сообщает Globo
На Украине ликвидировали бразильского наемника, сообщает Globo
Бразильский наемник ВСУ Фелипе де Алмейда Боржес ликвидирован на Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на его мать. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
киев
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Украине ликвидировали бразильского наемника, сообщает Globo

Globo: бразильского наемника Фелипе де Алмейду Боржеса ликвидировали на Украине

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бразильский наемник ВСУ Фелипе де Алмейда Боржес ликвидирован на Украине, сообщает газета Globo со ссылкой на его мать.
Отмечается, что уроженец штата Сан-Пауло отправился на Украину в ноябре. Он был ликвидирован с использованием БПЛА еще в декабре, после того как впервые отправился в бой, а факт гибели был подтвержден 17 января.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемникииспользуются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались идти на позиции
19 января, 06:33
 
В миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
