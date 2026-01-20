Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на энергетическую поддержку Украины

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия

ГААГА, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды выделят в этом году дополнительные 23 миллиона евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, сообщил кабмин страны во вторник.

"Нидерланды выделяют в этом году дополнительные 23 миллиона евро на энергетическую поддержку Украины", - говорится в заявлении на сайте правительства.

Сообщается, что эта сумма пойдет на закупку газа за рубежом, срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования от голландских компаний, включая генераторы и кабели.

"Таким образом, общий вклад Нидерландов в энергетику ( Украины ) на 2026 год составит 133 миллиона евро", - отметил кабмин.

В октябре 2025 года королевство уже направило 25 миллионов евро на дополнительную помощь Украине в сфере энергетики к ранее выделенному на 2026 год пакету средств на эти цели в размере 58 миллионов евро.