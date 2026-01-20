На Украине заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.

"Дефицит ракет имеет место как для наземных систем ПВО, так и для самолетов. Поэтому обращения к партнерам постоянные идут", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.