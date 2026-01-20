Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 20.01.2026
На Украине заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО
На Украине заявили о дефиците ракет для самолетов и систем ПВО
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО. РИА Новости, 20.01.2026
Флаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что на Украине есть дефицит ракет для самолетов и для систем ПВО.
"Дефицит ракет имеет место как для наземных систем ПВО, так и для самолетов. Поэтому обращения к партнерам постоянные идут", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что на Украине закончились некоторые виды ракет к системам противовоздушной обороны, и вновь выпрашивал у западных стран боеприпасы или деньги.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
11 января, 22:15
 
