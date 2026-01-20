Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света - РИА Новости, 20.01.2026
20:17 20.01.2026
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света - РИА Новости, 20.01.2026
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света
Почти 90% потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на Украине, сообщили в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T20:17:00+03:00
2026-01-20T20:17:00+03:00
2026
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света

В Черниговской области 87% потребителей обесточены

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Почти 90% потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на Украине, сообщили в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго".
Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что 75% Киева обесточено.
Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений одновременно. Обесточены 87% потребителей области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго".
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: большая часть Киева остается без света
