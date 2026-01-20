https://ria.ru/20260120/ukraina-2069151000.html
В Черниговской области почти 90% потребителей остались без света
Почти 90% потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на Украине, сообщили в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго". РИА Новости, 20.01.2026
