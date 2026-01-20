На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его вместе с дверью из собственного автомобиля, видео опубликовано в украинских Telegram-каналах.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что сотрудники ТЦК сначала насильно вытащили мужчину из его автомобиля, вырвав часть обшивки двери, за которую он пытался удержаться, после чего избили его, затащили в минивэн и уехали.

Сотрудники полиции, которые находились рядом, не предприняли никаких действий во время избиения мужчины. На вопрос свидетеля, что делать с поврежденным и брошенным автомобилем, они ответили, что необходимо вызвать следственно-оперативную группу.