На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 20.01.2026
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
2026
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля

Мужчину в Одессе избили и мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его вместе с дверью из собственного автомобиля, видео опубликовано в украинских Telegram-каналах.
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что сотрудники ТЦК сначала насильно вытащили мужчину из его автомобиля, вырвав часть обшивки двери, за которую он пытался удержаться, после чего избили его, затащили в минивэн и уехали.
Сотрудники полиции, которые находились рядом, не предприняли никаких действий во время избиения мужчины. На вопрос свидетеля, что делать с поврежденным и брошенным автомобилем, они ответили, что необходимо вызвать следственно-оперативную группу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию
20 июля 2025, 17:00
 
