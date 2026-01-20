https://ria.ru/20260120/ukraina-2069134780.html
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его вместе с... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:55:00+03:00
2026-01-20T18:55:00+03:00
2026-01-20T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133449_0:232:799:681_1920x0_80_0_0_1d3f8261ba9c72b2c9bbb334f62dbe1d.jpg
https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030283553.html
украина
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069133449_0:157:799:756_1920x0_80_0_0_f30701fd3eeda615c9b0603f847afdcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчину мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
Мужчину в Одессе избили и мобилизовали, вырвав его вместе с дверью из автомобиля
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Одессе принудительно мобилизовали мужчину, вырвав его вместе с дверью из собственного автомобиля, видео опубликовано в украинских Telegram-каналах.
На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что сотрудники ТЦК сначала насильно вытащили мужчину из его автомобиля, вырвав часть обшивки двери, за которую он пытался удержаться, после чего избили его, затащили в минивэн и уехали.
Сотрудники полиции, которые находились рядом, не предприняли никаких действий во время избиения мужчины. На вопрос свидетеля, что делать с поврежденным и брошенным автомобилем, они ответили, что необходимо вызвать следственно-оперативную группу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.