На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаз"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 20.01.2026 (обновлено: 18:53 20.01.2026)
На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаза"
На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаза"
Офис генпрокурора Украины заявил, что заочно предъявил обвинения гендиректору ПАО "Камаз" Сергею Когогину из-за поставок автомобильной техники армии РФ. РИА Новости, 20.01.2026
На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаза"

На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаза" Когогину

Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Кogogин
Генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что заочно предъявил обвинения гендиректору ПАО "Камаз" Сергею Когогину из-за поставок автомобильной техники армии РФ.
"Гендиректору ПАО "Камаз" предъявлено обвинение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что дело возбудили из-за того, что "Камаз" поставляет армии РФ автомобильную технику.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СБУ заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Корчевникову
19 марта 2025, 16:09
 
