На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору "Камаза"
Офис генпрокурора Украины заявил, что заочно предъявил обвинения гендиректору ПАО "Камаз" Сергею Когогину из-за поставок автомобильной техники армии РФ. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20
2026-01-20T18:52:00+03:00
2026-01-20T18:53:00+03:00
