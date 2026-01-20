Рейтинг@Mail.ru
Действия Совета мира могут распространиться на Украину, заявил Лукашенко
18:49 20.01.2026 (обновлено: 19:04 20.01.2026)
Действия Совета мира могут распространиться на Украину, заявил Лукашенко
Действия Совета мира могут распространиться на Украину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в предложенном американским коллегой Дональдом Трампом "Совете мира" его в первую очередь прельщает возможность приблизить мир на Украине.
Белорусский лидер во вторник подписал документ о присоединении Минска к "Совету мира" и выполнении положений его устава.
"Меня прельщает то, что этот "Совет мира", его действия, возможности могут распространиться на другие части планеты. Прежде всего, может быть, и Украине мы поможем, сможем приблизить мир, сможем повлиять на руководство украинское. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж сильно поможем Газе", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
