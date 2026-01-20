Рейтинг@Mail.ru
СМИ: большая часть Киева остается без света
18:35 20.01.2026
СМИ: большая часть Киева остается без света
Большая часть Киева остается без электроснабжения, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
в мире, киев, киевская область, виталий кличко, страна.ua, дтэк
В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Страна.ua, ДТЭК
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Большая часть Киева остается без электроснабжения, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что более 170 тысяч семей в Киеве остаются без электроснабжения.
"Семьдесят пять процентов Киева - без света. Отключения идут по всем районам столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Киеве массово закрываются супермаркеты
12 января, 19:17
 
