СМИ: большая часть Киева остается без света
СМИ: большая часть Киева остается без света - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: большая часть Киева остается без света
Большая часть Киева остается без электроснабжения, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Большая часть Киева остается без электроснабжения, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник киевский мэр Виталий Кличко
заявил начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В украинском энергохолдинге ДТЭК
сообщили, что более 170 тысяч семей в Киеве
остаются без электроснабжения.
"Семьдесят пять процентов Киева - без света. Отключения идут по всем районам столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Тринадцатого января издание "Страна.ua
" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.