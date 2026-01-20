СМИ: большая часть Киева остается без света

"Семьдесят пять процентов Киева - без света. Отключения идут по всем районам столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.