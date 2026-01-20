На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов, сообщил во вторник министр экономики страны Егор Соболев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
"Экстренные потребности (энергосистемы Украины – ред.) превышают миллиард (долларов - ред.). Это трансформаторы, мобильные подстанции, оборудование для сетей, кабели и резервные источники питания", - приводит комментарий Соболева украинское издание Новости.LIVE.
По его словам, с конца октября на Украине повреждено около 8,5 гигаватт генерирующих мощностей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.