На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов - РИА Новости, 20.01.2026
18:05 20.01.2026
На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов
На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов
Экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов, сообщил во вторник министр экономики страны Егор Соболев. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
украина
егор соболев
денис шмыгаль
дтэк
украина
в мире, украина, егор соболев, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Егор Соболев, Денис Шмыгаль, ДТЭК
На Украине оценили экстренные потребности энергосистемы в миллиард долларов

Глава Минэкономики Украины Соболев: потребности энергосистемы превышают $1 млрд

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экстренные потребности энергосистемы Украины превышают 1 миллиард долларов, сообщил во вторник министр экономики страны Егор Соболев.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Жителей Киева призвали выезжать из города из-за энергетического кризиса
18 января, 13:24
Жителей Киева призвали выезжать из города из-за энергетического кризиса
18 января, 13:24
"Экстренные потребности (энергосистемы Украины – ред.) превышают миллиард (долларов - ред.). Это трансформаторы, мобильные подстанции, оборудование для сетей, кабели и резервные источники питания", - приводит комментарий Соболева украинское издание Новости.LIVE.
По его словам, с конца октября на Украине повреждено около 8,5 гигаватт генерирующих мощностей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале
17 января, 10:18
Шмыгаль выступил в Раде с докладом по энергокризису при почти пустом зале
17 января, 10:18
 
В миреУкраинаЕгор СоболевДенис ШмыгальДТЭК
 
 
