Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области - РИА Новости, 20.01.2026
18:03 20.01.2026 (обновлено: 18:04 20.01.2026)
Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области
Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области
Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области
Суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в завладении земельным участком лесного фонда в Киевской... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:03:00+03:00
2026-01-20T18:04:00+03:00
в мире
украина
киевская область
киев
виктор янукович
петр порошенко
евросоюз
в мире, украина, киевская область, киев, виктор янукович, петр порошенко, евросоюз
В мире, Украина, Киевская область, Киев, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Евросоюз
Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области

Януковича заочно приговорили к 15 годам на Украине за участок в Киевской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в завладении земельным участком лесного фонда в Киевской области, сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).
"Экс-президент (Янукович - ред.) признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов – ред.)… в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления…", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
10 сентября 2025, 15:46
Отмечается, что Януковича обвиняют в принятии решений, принятых еще на посту премьер-министра в 2007 году. Янукович обвиняется в деле об изменении целевого назначения земельных участков площадью до одного гектара, что позволяло передать землю подконтрольной Януковичу фирме. Утверждается, что позже на участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.
Расследование было начато в 2014 году, до 2019 года им занималась генеральная прокуратора Украины, затем дело передали в САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Ранее суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу.
Главная площадь Киева - площадь Независимости, она же "майдан" - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко*. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Янукович о сближении Украины с ЕС и вступлении ее в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС
1 сентября 2025, 14:59
 
В миреУкраинаКиевская областьКиевВиктор ЯнуковичПетр ПорошенкоЕвросоюз
 
 
