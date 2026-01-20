Януковича заочно осудили на Украине за участок в Киевской области

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Суд заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в завладении земельным участком лесного фонда в Киевской области, сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).

Экс-президент (Янукович - ред.) признан виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов – ред.)… в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины . Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления…", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Януковича обвиняют в принятии решений, принятых еще на посту премьер-министра в 2007 году. Янукович обвиняется в деле об изменении целевого назначения земельных участков площадью до одного гектара, что позволяло передать землю подконтрольной Януковичу фирме. Утверждается, что позже на участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование было начато в 2014 году, до 2019 года им занималась генеральная прокуратора Украины, затем дело передали в САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее суд на Украине заочно приговорил Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через границу.

Главная площадь Киева - площадь Независимости, она же "майдан" - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко *. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.