Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что намерен создать в стране систему для обучения программных продуктов западных партнеров, используя данные с фронта.

По его словам, в планах усиливать сотрудничество с западными партнерами и "предлагать свою ценность".