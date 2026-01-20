Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 20.01.2026
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что намерен создать в стране систему для обучения программных продуктов западных партнеров, используя... РИА Новости, 20.01.2026
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров

Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров на боевых данных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что намерен создать в стране систему для обучения программных продуктов западных партнеров, используя данные с фронта.
"Мы построим систему, на которой партнеры смогут обучать свои софтовые продукты (программное обеспечение – ред.), используя наши данные с фронта. Мы построим дата-полигон для тренировки их AI-моделей", - приводит слова Федорова украинское издание "Бабель".
По его словам, в планах усиливать сотрудничество с западными партнерами и "предлагать свою ценность".
Верховная рада ранее в январе проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ украли у нее машину
Вчера, 11:34
 
