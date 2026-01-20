https://ria.ru/20260120/ukraina-2069105787.html
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров - РИА Новости, 20.01.2026
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что намерен создать в стране систему для обучения программных продуктов западных партнеров, используя... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:36:00+03:00
2026-01-20T17:36:00+03:00
2026-01-20T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил федоров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20260120/vsu-2068981428.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил федоров, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Федоров, Верховная Рада Украины
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров
Киев хочет создать систему для обучения ПО западных партнеров на боевых данных