Депутат горсовета Киева сломал позвоночник

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко заявил, что сломал позвоночник, и обвинил в этом власти города.

"Искренне благодарю городские службы и управляющие компании. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на четыре месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу", — написал он в соцсетях.