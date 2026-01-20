Рейтинг@Mail.ru
Депутат горсовета Киева сломал позвоночник - РИА Новости, 20.01.2026
15:33 20.01.2026 (обновлено: 17:36 20.01.2026)
Депутат горсовета Киева сломал позвоночник
Депутат горсовета Киева сломал позвоночник
Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко заявил, что сломал позвоночник, и обвинил в этом власти города. РИА Новости, 20.01.2026
Депутат горсовета Киева сломал позвоночник

Депутат горсовета Киева сломал позвоночник и обвинил в этом коммунальщиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Киевского горсовета от партии "Слуга народа" Евгений Кузьменко заявил, что сломал позвоночник, и обвинил в этом власти города.
"Искренне благодарю городские службы и управляющие компании. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на четыре месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу", — написал он в соцсетях.
В посте Кузьменко "тегнул" мэра Виталия Кличко и ведущих чиновников городских служб.
На прошлой неделе Зеленский выразил недовольство работой мэра Киева во время блэкаута и отключения отопления. По информации издания "Страна.ua", между ним и Кличко произошла перепалка. Мэр в ответ пожаловался в соцсетях на "сплошной хейт" со стороны Зеленского и лояльных ему спикеров, а позже раскритиковал назначенных Зеленским глав районных администраций.
