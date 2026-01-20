Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
15:23 20.01.2026 (обновлено: 22:57 20.01.2026)
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией - РИА Новости, 20.01.2026
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией
В высших кругах киевской власти нет политиков, готовых отвечать за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на... РИА Новости, 20.01.2026
На Украине рассказали о "неприятном нюансе" при заключении мира с Россией

УП: в Киеве нет желающих быть ответственным за подписание мирного договора с РФ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В высших кругах киевской власти нет политиков, готовых отвечать за подписание соглашения по урегулированию конфликта, пишет "Украинская правда", ссылаясь на высказывания действующих чиновников.
"Любое соглашение о завершении или хотя бы остановке конфликта имеет один неприятный нюанс для власти: кто-то должен этот документ подписать. <…> Желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть", — говорится в материале.
Отмечается, что для большинства опрошенных политиков подобный шаг воспринимается как "пуля в лоб", даже если в предполагаемом соглашении будут предусмотрены серьезные гарантии безопасности для Украины, а сама потребность подписаться под фактическим признанием потери территорий выглядит "самоубийственной".
"Поэтому на Банковой довольно долго искали вариант, как бы этой ответственностью поделиться еще с кем-то. <…> Конституция Украины не предусматривает никакого другого варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. <…> Согласно замыслу команды Зеленского, если мирное соглашение состоится, то ответственностью за него и его последствия он (Зеленский. — Прим. ред.) поделится со всем народом — именно украинцы на референдуме должны будут одобрить или отвергнуть мирный план", — сообщается в статье.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, глава киевского режима рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов.
Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.
