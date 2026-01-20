Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что на форуме в Давосе обсудил с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании гарантии безопасности для Украины.