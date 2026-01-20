https://ria.ru/20260120/ukraina-2069047764.html
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 20.01.2026
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины
Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что на форуме в Давосе обсудил с советниками по национальной... РИА Новости, 20.01.2026
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины
Умеров: на форуме в Давосе обсудили гарантии безопасности для Украины