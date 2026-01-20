Рейтинг@Mail.ru
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 20.01.2026
14:45 20.01.2026
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины
Умеров обсудил в Давосе гарантии безопасности для Украины

Рустем Умеров
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил, что на форуме в Давосе обсудил с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании гарантии безопасности для Украины.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
"Утром вместе с Давидом Арахамией (депутат Рады – ред.) провели встречу с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Синхронизировали подходы к гарантиям безопасности и дальнейшей дипломатической работе. Впереди - следующие встречи с партнерами по гарантиям безопасности, экономического развития и восстановления Украины", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщало, что Украина готова в Давосе подписать документ по гарантиям безопасности, если будет готов Вашингтон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
