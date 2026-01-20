СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сторонники лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога, сообщает издание "Украинская правда".

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области . Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

"За лидера " Батькивщины " Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога, начали вносить средства. По состоянию на утро 20 сентября внесли более трети суммы. Внесено 13,65 миллиона гривен (315,5 тысячи долларов – ред.) из них 5 миллионов гривен (115,6 тысячи долларов – ред.) внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 миллиона гривен (199,9 тысячи долларов – ред.) – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров "Батькивщины", депутатом Константином Бондаревым ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По данным издания, Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был депутат от "Батькивщины" Бондарев. Они также являются совладельцами благотворительного фонда "Доброе Сердце Родины". Фетисова является основательницей и экс-директором предприятия "ТД Бондарев", конечным бенефициарным владельцем которого также является Бондарев.

При этом, как отмечает "Украинская правда", защитник Тимошенко Николай Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Пока не могу сказать, мне сначала это надо проверить", - приводит слова Титаренко издание.