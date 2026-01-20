Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069046230.html
СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко
СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко
Сторонники лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:42:00+03:00
2026-01-20T14:42:00+03:00
в мире
украина
киевская область
юлия тимошенко
бондарев
владимир зеленский
партия "батькивщина"
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310157_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_53ff172ef75a12cb73bbe30513658b5d.jpg
https://ria.ru/20260114/timoshenko-2067878747.html
https://ria.ru/20260116/klichko-2068370620.html
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068225147.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310157_0:20:2393:1815_1920x0_80_0_0_0f70c5b946e4cc3d2df7675305b5f0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, юлия тимошенко, бондарев, владимир зеленский, партия "батькивщина", национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Юлия Тимошенко, Бондарев, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина", Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
СМИ рассказали, кто выплачивает залог за Тимошенко

Сторонники Тимошенко внесли более трети суммы залога

© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко в суде
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Сторонники лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога, сообщает издание "Украинская правда".
Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, кто записал разговор Тимошенко о подкупе депутатов Рады
14 января, 17:35
"За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога, начали вносить средства. По состоянию на утро 20 сентября внесли более трети суммы. Внесено 13,65 миллиона гривен (315,5 тысячи долларов – ред.) из них 5 миллионов гривен (115,6 тысячи долларов – ред.) внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 миллиона гривен (199,9 тысячи долларов – ред.) – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров "Батькивщины", депутатом Константином Бондаревым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По данным издания, Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был депутат от "Батькивщины" Бондарев. Они также являются совладельцами благотворительного фонда "Доброе Сердце Родины". Фетисова является основательницей и экс-директором предприятия "ТД Бондарев", конечным бенефициарным владельцем которого также является Бондарев.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
При этом, как отмечает "Украинская правда", защитник Тимошенко Николай Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Пока не могу сказать, мне сначала это надо проверить", - приводит слова Титаренко издание.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко всегда занималась коррупцией, заявил Азаров
16 января, 07:31
 
В миреУкраинаКиевская областьЮлия ТимошенкоБондаревВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала