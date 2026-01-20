Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина получила приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа, изучает его, но ответ еще не давала, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Такое предложение поступало, но в данный момент Украина его изучает и еще не давала ответ", - говорится в материале на сайте издания.
Газета Financial Times также получила от своих источников данные о приглашении Владимира Зеленского войти в "Совет мира", о чем написала в материале на своем сайте. Зеленский, по данным газеты, пока не готов принять предложение, после того как в структуру пригласили президента РФ Владимира Путина и ряд лидеров других государств, поддерживающих Россию.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.