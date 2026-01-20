Рейтинг@Mail.ru
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ukraina-2069034025.html
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2026
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ
Украина получила приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа, изучает его, но ответ еще не давала, сообщило украинское издание "Украинская... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T14:07:00+03:00
2026-01-20T14:07:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260120/peskov-2069020548.html
https://ria.ru/20260120/gaza-2069031955.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН
Украина получила приглашение в Совет мира, сообщили СМИ

Украина получила приглашение в Совет мира, но ответ пока не давала

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина получила приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа, изучает его, но ответ еще не давала, сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Говорить об участии СГ в "Совете мира" рано, заявил Песков
Вчера, 13:31
"Такое предложение поступало, но в данный момент Украина его изучает и еще не давала ответ", - говорится в материале на сайте издания.
Газета Financial Times также получила от своих источников данные о приглашении Владимира Зеленского войти в "Совет мира", о чем написала в материале на своем сайте. Зеленский, по данным газеты, пока не готов принять предложение, после того как в структуру пригласили президента РФ Владимира Путина и ряд лидеров других государств, поддерживающих Россию.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Совет мира не будет ограничиваться только Газой, сообщает Axios
Вчера, 14:03
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала