Рейтинг@Mail.ru
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ukraina-2068987356.html
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.01.2026
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК
Украина должна подготовить годовой план, на основании которого ЕС будет выделять финансирование из кредита на 90 миллиардов евро, сообщил еврокомиссар по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:52:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
в мире
украина
брюссель
валдис домбровскис
евросоюз
киев
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260119/es-2068886676.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, киев, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Киев, Еврокомиссия
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК

Домбровскис: Киев должен подготовить годовой план для получения кредита ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Украина должна подготовить годовой план, на основании которого ЕС будет выделять финансирование из кредита на 90 миллиардов евро, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы работаем с властями Украины, чтобы подготовить все необходимые документы также от украинской стороны. Потому что финансирование будет выделяться на определенной основе годового плана, и он должен быть подготовлен совместно с украинскими властями", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе министров экономики и финансов стран ЕС.
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале
19 января, 19:15
 
В миреУкраинаБрюссельВалдис ДомбровскисЕвросоюзКиевЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала