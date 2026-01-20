https://ria.ru/20260120/ukraina-2068987356.html
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.01.2026
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК
Украина должна подготовить годовой план, на основании которого ЕС будет выделять финансирование из кредита на 90 миллиардов евро, сообщил еврокомиссар по... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T11:52:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
2026-01-20T11:52:00+03:00
в мире
украина
брюссель
валдис домбровскис
евросоюз
киев
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260119/es-2068886676.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, киев, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Киев, Еврокомиссия
Киеву надо представить годовой план для получения кредита, заявили в ЕК
Домбровскис: Киев должен подготовить годовой план для получения кредита ЕС