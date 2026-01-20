https://ria.ru/20260120/ukraina-2068943388.html
В Ровно прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Ровно на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.01.2026
