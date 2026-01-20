https://ria.ru/20260120/ukraina-2068929581.html
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях - РИА Новости, 20.01.2026
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
Украина не способна вернуться на границы 1991 года, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
киев
украина
москва
дмитрий разумков
владимир зеленский
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
Разумков: Украина не способна вернуть утраченные территории