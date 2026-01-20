Рейтинг@Mail.ru
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
04:43 20.01.2026
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях
Украина не способна вернуться на границы 1991 года, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Нам нравится": в Киеве сделали громкое заявление о территориях

© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина не способна вернуться на границы 1991 года, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Очередной ад": депутат Рады рассказал, что Зеленский натворил в Одессе
00:35
По словам парламентария, даже сам Владимир Зеленский кардинально изменил риторику по этому вопросу несмотря на то, что во всех своих мирных планах ставил во главу угла вопрос границ 1991 года.
"Что произошло с другими его гениальными планами? Куда делись границы 1991 года? Это же было ключевое", — задался вопросом Разумков.
Глава киевского режима неоднократно делал противоречивые заявления об утраченных территориях то говоря, что Украина не будет участвовать в переговорах без этого якобы ключевого для Киева аспекта, то признавая неспособность армии вернуть их военным путем.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США
03:40
В Киеве запаниковали из-за ситуации на переговорах с США
03:40
 
