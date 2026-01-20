https://ria.ru/20260120/udar-2069116606.html
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона - РИА Новости, 20.01.2026
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона
По предварительным данным, мужчина погиб в белгородском Шебекино в результате целенаправленного удара дрона ВСУ, устанавливается личность погибшего, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
белгородская область
шебекино
