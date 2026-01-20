Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона - РИА Новости, 20.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 20.01.2026 (обновлено: 18:10 20.01.2026)
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона - РИА Новости, 20.01.2026
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона
По предварительным данным, мужчина погиб в белгородском Шебекино в результате целенаправленного удара дрона ВСУ, устанавливается личность погибшего, сообщил... РИА Новости, 20.01.2026
происшествия
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
происшествия, белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина погиб при ударе украинского дрона

В Белгородской области мужчина погиб при целенаправленном ударе дрона ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. По предварительным данным, мужчина погиб в белгородском Шебекино в результате целенаправленного удара дрона ВСУ, устанавливается личность погибшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино от очередного целенаправленного удара вражеского дрона, предварительно, погиб один мирный житель. Оперативные службы устанавливают личность погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он уточнил, что автомобиль полностью сгорел.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
