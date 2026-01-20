Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 20.01.2026 (обновлено: 14:26 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/udar-2068995252.html
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 20.01.2026
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российская армия ночью нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T12:21:00+03:00
2026-01-20T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
ровненская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20260118/ukraina-2068661323.html
россия
украина
киев
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, киев, ровненская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Ровненская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бойцы применили оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.

Последствия удара

Накануне ночью взрывы гремели в нескольких украинских областях.
В Киеве более 5,6 тысячи многоэтажных домов остались без отопления. В левобережных районах города пропала и вода. "Страна.ua" сообщила о транспортном коллапсе из-за проблем с электричеством. Аппарат Рады перевели на удаленную работу.
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Блэкаут в Киеве
В Ровенской области более десяти тысяч абонентов лишились света. Одесса также частично осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Украинцам в морозы будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки
18 января, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевРовненская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала