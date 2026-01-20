ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская армия ночью нанесла мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке.
Бойцы применили оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.
Последствия удара
Накануне ночью взрывы гремели в нескольких украинских областях.
В Киеве более 5,6 тысячи многоэтажных домов остались без отопления. В левобережных районах города пропала и вода. "Страна.ua" сообщила о транспортном коллапсе из-за проблем с электричеством. Аппарат Рады перевели на удаленную работу.
Блэкаут в Киеве
В Ровенской области более десяти тысяч абонентов лишились света. Одесса также частично осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.