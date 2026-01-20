ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Бойцы применили оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также дроны.

В октябре прошлого года в стране начались массовые многочасовые отключения электроэнергии из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого на минувшей неделе там ввели режим ЧС.