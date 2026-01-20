Рейтинг@Mail.ru
СМИ: около 1,5 тысячи боевиков ИГ* вышли из тюрьмы на северо-востоке Сирии
02:21 20.01.2026 (обновлено: 05:59 20.01.2026)
СМИ: около 1,5 тысячи боевиков ИГ* вышли из тюрьмы на северо-востоке Сирии
Около 1,5 тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были освобождены из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: около 1,5 тысячи боевиков ИГ* вышли из тюрьмы на северо-востоке Сирии

Rudaw: около 1,5 тысячи террористов ИГ вышли из тюрьмы на северо-востоке Сирии

© Фото : SANAСирийские военные в южной сельской местности Алеппо
Сирийские военные в южной сельской местности Алеппо - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : SANA
Сирийские военные в южной сельской местности Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 1,5 тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"* были освобождены из тюрьмы в городе эш-Шаддади на северо-востоке Сирии, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на пресс-секретаря курдского формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) Фахрада Шами.
"Полторы тысячи боевиков ИГИЛ*, включая как иностранных, так и сирийских граждан, были освобождены связанными с Дамаском вооруженными группами из тюрьмы эш-Шаддади в Хасаке", — говорится в сообщении телеканала.
В воскресенье командование курдских формирований "Сирийские демократические силы" и сирийские власти достигли соглашения о прекращении огня, которое включает интеграцию СДС в ряды правительственных сил, передачу северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ* и их семей.
* Запрещенная в России террористическая организация
