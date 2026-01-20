Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов доложил Путину о росте турпотока в Адыгею
15:05 20.01.2026
Кумпилов доложил Путину о росте турпотока в Адыгею
Туристический поток в Республику Адыгея вырос на 160% в 2025 году, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 20.01.2026
туризм
республика адыгея
россия
ростов
мурат кумпилов
владимир путин
республика адыгея
россия
ростов
республика адыгея, россия, ростов, мурат кумпилов, владимир путин
Туризм, Республика Адыгея, Россия, Ростов, Мурат Кумпилов, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Туристический поток в Республику Адыгея вырос на 160% в 2025 году, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов президенту России Владимиру Путину.
Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова.
"По 2025 году у нас на 160% на сегодняшний день турпоток увеличился, это динамика вторая по стране", - сказал Кумпилов.
Глава региона добавил, что туристы приезжают в Адыгею со всей России, большинство из них - из Ростова, Краснодарского края и Ставропольского края.
Глава Адыгеи рассказал Путину, как развивается регион
