Кумпилов доложил Путину о росте турпотока в Адыгею
Туристический поток в Республику Адыгея вырос на 160% в 2025 году, доложил глава Адыгеи Мурат Кумпилов президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 20.01.2026
Кумпилов заявил, что турпоток в Адыгею вырос на 160 процентов по итогам 2025 г