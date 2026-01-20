https://ria.ru/20260120/tsb-2069010397.html
ЦБ принимает меры для поддержания стабильности, заявил Песков
Банк России принимает все меры, которые нужны для поддержания макроэкономической стабильности, до сих пор это удавалось делать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T13:04:00+03:00
экономика, россия, дмитрий песков
