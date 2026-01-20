Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии

ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что разочаровался в Норвегии после того, как не получил Нобелевскую премию мира, и заявил, что, по его мнению, Осло контролирует решение о присуждении этой престижной награды.