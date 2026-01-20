Рейтинг@Mail.ru
23:59 20.01.2026
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что разочаровался в Норвегии после того, как не получил Нобелевскую премию мира, и заявил, что, по его мнению, Осло контролирует решение о присуждении этой престижной награды.
"Я потерял уважение к Норвегии. Я считаю, что Норвегия имеет огромный контроль над тем, кто получает Нобелевскую премию, несмотря на их заявления", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Позднее на встрече с Трампом она передала президенту США медаль Нобелевской премии мира.
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
7 января, 18:02
 
В миреНорвегияСШАОслоДональд ТрампМария Корина МачадоУдары США по Венесуэле
 
 
