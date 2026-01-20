https://ria.ru/20260120/tramp-2069186071.html
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что разочаровался в Норвегии после того, как не получил Нобелевскую премию мира, и заявил, что, по его мнению, РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
Трамп разочарован в Норвегии после того, как не получил Нобелевскую премию мира