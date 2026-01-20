Рейтинг@Mail.ru
23:59 20.01.2026
Трамп уверен, что Бог им гордится
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп уверен, что Бог им гордится

Трамп уверен, что Бог гордится проделанной им работой

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Бог гордится работой, которой он проделал на посту.
"Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой. В том числе и в области религии. И это включает религию. Вы знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают: христиан, евреев. Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он также заверил, что работой его администрации, помимо Бога, гордятся "очень много людей".
