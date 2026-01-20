https://ria.ru/20260120/tramp-2069185940.html
Трамп уверен, что Бог им гордится
Трамп уверен, что Бог им гордится - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп уверен, что Бог им гордится
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Бог гордится работой, которой он проделал на посту. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп уверен, что Бог гордится проделанной им работой