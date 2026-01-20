Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США - РИА Новости, 20.01.2026
23:49 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Президент США Дональд Трамп заявил, что население Гренландии будет радо возможности стать частью США после того, как он лично поговорит с ними. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США

Трамп заявил, что жители Гренландии будут рады присоединению к США

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что население Гренландии будет радо возможности стать частью США после того, как он лично поговорит с ними.
"Я с ними (жителями Гренландии – ред.) ещё не разговаривал. Когда поговорю, я уверен, что они будут в восторге (от идеи присоединения к США – ред.)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
