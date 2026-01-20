https://ria.ru/20260120/tramp-2069184798.html
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
Президент США Дональд Трамп заявил, что население Гренландии будет радо возможности стать частью США после того, как он лично поговорит с ними. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп заявил, что убедит жителей Гренландии присоединиться к США
