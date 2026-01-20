https://ria.ru/20260120/tramp-2069184657.html
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хороший парень, но скоро уже не будет у власти. РИА Новости, 20.01.2026
