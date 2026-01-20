Рейтинг@Mail.ru
23:49 20.01.2026
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хороший парень, но скоро уже не будет у власти. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Макрон надолго не задержится у власти, заявил Трамп

Трамп назвал Макрона хорошим парнем, которого скоро уже не будет у власти

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хороший парень, но скоро уже не будет у власти.
«
"Знаете, Эммануэль (Макрон - ред.) надолго не задержится... Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет", - сказал Трамп на брифинге Белого дома.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Макрон, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Журналистка рассказала о просьбе Трампа по поводу жены Макрона
2 июля 2025, 06:41
 
В миреФранцияСШАЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
