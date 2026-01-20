Рейтинг@Mail.ru
23:43 20.01.2026 (обновлено: 23:54 20.01.2026)
Президент США Дональд Трамп утверждает, что сила НАТО заключается только в присутствии в альянсе Штатов. РИА Новости, 20.01.2026
Сила НАТО заключается в США, уверен Трамп

Трамп: если у НАТО нет США, то альянс не очень сильный

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сила НАТО заключается только в присутствии в альянсе Штатов.
"Нравится вам это или нет, НАТО хороша настолько, насколько мы хороши. Если у НАТО нет нас, НАТО не очень сильна", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Он также заверил, что НАТО иногда "переоценивают", и отметил, что во многом не согласен с прошлыми действиями альянса.
"Я не согласен со многими вещами, которые они сделали, но это было сделано до меня", – отметил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
5 августа 2025, 16:12
 
В миреСШАДональд ТрампНАТО
 
 
