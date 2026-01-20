https://ria.ru/20260120/tramp-2069183426.html
Сила НАТО заключается в США, уверен Трамп
Сила НАТО заключается в США, уверен Трамп
Сила НАТО заключается в США, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что сила НАТО заключается только в присутствии в альянсе Штатов. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп: если у НАТО нет США, то альянс не очень сильный
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сила НАТО заключается только в присутствии в альянсе Штатов.
"Нравится вам это или нет, НАТО хороша настолько, насколько мы хороши. Если у НАТО нет нас, НАТО не очень сильна", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
Он также заверил, что НАТО иногда "переоценивают", и отметил, что во многом не согласен с прошлыми действиями альянса.
"Я не согласен со многими вещами, которые они сделали, но это было сделано до меня", – отметил Трамп.