Сила НАТО заключается в США, уверен Трамп

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сила НАТО заключается только в присутствии в альянсе Штатов.

"Нравится вам это или нет, НАТО хороша настолько, насколько мы хороши. Если у НАТО нет нас, НАТО не очень сильна", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.