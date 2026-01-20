https://ria.ru/20260120/tramp-2069182990.html
Трамп рассказал, почему до сих пор не урегулировал конфликт на Украине
Трамп рассказал, почему до сих пор не урегулировал конфликт на Украине - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, почему до сих пор не урегулировал конфликт на Украине
Украина не готова к урегулированию конфликта, когда к нему готова Россия, и наоборот, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.01.2026
Трамп рассказал, почему до сих пор не урегулировал конфликт на Украине
Трамп: Украина не готова к урегулированию конфликта, когда к нему готова Россия