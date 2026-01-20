Рейтинг@Mail.ru
Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе по Ирану
23:40 20.01.2026 (обновлено: 23:56 20.01.2026)
Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп на вопрос о возможном военном ударе по Ирану ответил словами "посмотрим, что случится". РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
иран
дональд трамп
тегеран (город)
в мире, сша, иран, дональд трамп, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город)
Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе по Ирану

Трамп: посмотрим, что случится с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о возможном военном ударе по Ирану ответил словами "посмотрим, что случится".
"Мы посмотрим, что случится с Ираном", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
В ответ на уточняющий вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, Трамп не дал определённого ответа, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Атака на верховного лидера равносильна войне, заявил президент Ирана
