Трамп ответил на вопрос о возможном военном ударе по Ирану

ВАШИНГТОН, 20 янв, РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о возможном военном ударе по Ирану ответил словами "посмотрим, что случится".
«
"Мы посмотрим, что случится с Ираном", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
В ответ на уточняющий вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, Трамп не дал определённого ответа, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Ранее Трамп заявил о поддержке участников беспорядков в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.